Zo maar wat vragen voor iedereen die de schuld geeft aan domme politici en baudet een aluhoedje noemt:

- waar halen al deze immigranten de 6000 dollar, kleren, iphone en info vandaan om overgezet te worden.

- waarom overwegend mannen, waarom overwegend moslims

- waarom is de zeer hoge criminaliteit onder deze groep een topic wat wordt doodgezwegen, niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland, Zweden, Belgie, etc etc

- waarom blijven ze maar komen, terwijl overduidelijk is dat ze uit landen komen waar geen oorlog is of ander levensbedreigend gevaar

- waarom worden er nooit quota besproken, of maximale aantallen, terwijl in dit land werkelijk alles wordt gekwantificeerd

- waarom is dit staand beleid sinds Den Uyl, ongeacht de politieke kleur van kabinetten erna

- waarom de overduidelijke liefde in de pers voor deze religie van de vrede

Je moet je nogal in een spagaat duwen om met de domme politici redenatie aan te komen.

Hier nogmaals de tekst van de resolutie van Straatsburg.

nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/201...

Enkele passages:

hoping that European governments will help Arab countries to create the resources needed for the

participation of immigrant workers and their families in Arab culture and religious life,

asking the European press to show a sense of responsibility so that they may inform public opinion

objectively and more fully about the problems of the Arab world,

Calls on the governments of the Nine to approach the cultural aspect of the Euro-Arab dialogue in a

constructive spirit and to give a higher priority to the popularisation of Arab culture in Europe.

The Association expresses its will to do all in its power to promote Euro-Arab co-operation at

national level, within the E.E.C. and through international organisations.