"Azc in Oisterwijk wordt 'Welkomhuis'

Ik dacht dat het COA over al die AZC's in Nederland ging, en niet een gemeente zoals Oisterwijk.

Anyway, ik walg van die 'verpretparking' en 'ver-teletubby-ing' van Nederland. Een AsielZoekersCentrum vind ik een normale, neutrale, volwassen-klinkende benaming voor wat zo'n gebouw is: een instelling waar bekeken wordt of iemand die zonder uitnodiging en op de bonnefooi naar Nederland is gekomen en hier meteen "Asiel" roept, ook recht heeft op asielverlening.

En dan kan Oisterwijk wel beweren dat het geen plaats (meer?) gaat bieden aan kansloze, criminele asielzoekers uit Noord Afrika, het is helemaal niet gezegd dat de rest hier automatisch ''welkom'' is. Ca de helft van alle asielzoekers wordt afgewezen en gaat vervolgens ''procedure-stapelen'', net zo lang tot ze op zeker moment - na ca 6/7 jaar - ''uitgeprocedeerd'' raken, en er alsnog uit moeten (dat ze niet gaan en er in de praktijk altijd wel weer een of ander ''pardonnetje'' volgt, maakt die lui daarom niet meteen ''kansrijk'').

"Het azc in Oisterwijk wordt een ‘Welkomhuis’, waar kansrijke vergunninghouders zich al op hun plek in de Nederlandse samenleving mogen gaan voorbereiden."

Snap ik het niet meer, of snapt die burgemeester het niet? Als een asielzoeker wordt gepromoveerd tot 'vergunninghouder' of 'statushouder', dan betekent dat dat hij/zij als asielzoeker erkend is en (voorlopig voor 5 jaar, in de praktijk voor altijd) mag blijven, en recht heeft op een sociale huurwoning, toegang tot al onze state-of-the-art voorzieningen, en gratis geld. Zo iemand gaat dan in principe het AZC uit, zodra er een woning is.

Anyway, flikker toch een end op met je "Welkomhuis"