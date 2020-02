Rob Jetten is tegen racisme. Dat is ontzettend dapper van Rob Jetten, in een land waar achtere iedere vuilnisbak in een troosteloos provinciaal winkelcentrum het racisme op de loer ligt, klaar om met ferme kracht toe te slaan tegen argeloze Hicham en alleman van kleur. Het is goed dat Rob Jetten de straat op gaat om iedereen te herinneren dat het racisme alomtegenwoordig is, te betogen dat we een diep racistisch land zijn, en om ons er allemaal blijvend aan te herinneren dat onze vreemdelingenhaat dit land tot op het bot splijt. Stel je voor dat kaartjescontroleur van de inclusieve samenleving Rob Jetten zijn vrije zaterdag hier niet aan opgeofferd had. Dan hadden we nooit geweten hoe erg wij allemaal zijn, en Brabant in het bijzonder. Bedankt, Rob!

(P.S. stiekem gaat het Jetten met een omweg om de boeren. Vvd en CDA in Brabant gaan over rechts proberen te formeren met Forum. Dat is in het voordeel van de boeren en dus in het nadeel van D’66 (moetleesdraad) en daarom noemt de leider van een coalitiepartij iedereen een racist want anders kan hij niet verder met boerderijen sluiten en boerengrond verkopen.)

“Iran is van ons allemaal. Van de menselijk schild-meisjes met hoofddoek uit Brabant, van de IND-medewerker uit Veghel, en van de hypocriete oetlul uit Den Haag”