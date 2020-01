Mag ik oproepen tot een werkelijk revolutionair idee? Het is vast nog nooit bij iemand met een halve hersencel opgekomen dus hier gaat ie: laat mensen hun eigen pensioenleeftijd kiezen. Met de bijbehorende premie... Beetje het idee van een vrij land i.p.v. een planeconomie waar het collectief, de politiek of de bureaucraat je leven bepaalt.

Dus wil op je 60ste "gegarandeerd" op je derrière fatigué zitten? Dat kan, maar dan betaal je dus een paar procentjes meer uit je porte-monnaie dan een sujet dat desnoods levenslang bereid is door te werken. Het is aan de verzekeraars met hun actuarissen om uit te rekenen waar dan precies het omslagpunt zit dat mensen gewoon niet meer kunnen werken of niet meer worden aangenomen en hoeveel een jaartje eerder met pensioen kost. Net zoals wellicht velen onaangenaam "verrast" zijn van de ineens iets hogere pensioenpremie die bij een langzamer stijgende pensioenleeftijd past... Wie dacht je dat die afspraak zou gaan betalen? Sinterklaas? De vakbond?

Vervang die wirwar aan toeslagen en uitkeringen gewoon met één inkomensverzekering, waarbij je minimaal je vaste lasten plus bijvoorbeeld 10% moet verzekeren, of meer als je ook bereid bent een hoger premiepercentage te betalen uiteraard. En je naast eventueel een verplicht eigen risico van het zelf betalen van 3 maanden werkloosheid (afhankelijk van hoe lang je daarvoor werk had uiteraard), zodat je meteen gaat zoeken naar werk bij ontslag, een vrijwillig eigen risico kunt kiezen met geld dat je aantoonbaar achter de hand hebt. Bijvoorbeeld een afbetaald huis zodat je minder woonkosten hoeft te verzekeren, in ruil voor een lagere premie. Werken en sparen loont dan weer wat meer.

Hoef je ook niet meer te zeuren over ZZP'ers die niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid, je inkomen is gewoon verzekerd in het algemeen. Met al dan niet een bepaalde leeftijd (je pensioen dus) waarop de sollicitatie of tegenprestatie- dan wel inspanningsplicht vervalt. Zijn we ook van dat hallucinante Borstlap rapport over de arbeidsmarkt af. Waar kennelijk de illusie bestaat dat je in vaste dienst automatisch een werkgever krijgt die in je opleiding of kennis wil investeren (mijne niet hoor) of waar je zogenaamd "zekerheid" creëert door enerzijds werkgevers vaste werknemers in de maag te splitsen, maar anderzijds die "vaste" werknemer makkelijker kunt ontslaan.

Lijkt me dat een kleuter kan bedenken dat zoiets niet compatibel is met een vrije samenleving of een flexibel functionerende vrije markt economie, en zekerheid creëert het al helemaal niet, zeker ook niet als je juist door ontslagbescherming hele ondernemingen de rode cijfers of faillissementen in zuigt... En dan nog de quatsch dat jongeren niet aan kinderen beginnen of geen hypotheek kunnen krijgen door gebrek aan een op papier "vaste" aanstelling, i.p.v. totaal verziekte koop- en huurmarkt door achterlijke regelgeving en woningnood.

Inkomenszekerheid daarentegen, de zekerheid voor een bank dat de klant altijd minimaal het inkomen zal hebben om de hypotheek te betalen, de zekerheid dat je de luiers en je onderdak kunt blijven betalen bij ontslag en ook makkelijker een baan vindt omdat een werkgever ook risicogevallen en impopulaire minderheden kan aannemen en weer ontslaan bij slecht gedrag, daar koop je heel wat meer voor.