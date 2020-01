Goedenavond en fijn dat u kijkt naar een oud-Hollands potje put dempen. De Tweede Kamer debatteert as we speak over het verdronken kalf van de toeslagenaffaire, waar duizenden ouders nog altijd dagelijks last van hebben. Een affaire die in 2017 al aan het licht kwam, maar vervolgens met geweld in een Haagse doofpot vol echte tranen van echte mensen is geduwd. Menno Snel is er niet meer bij, want die is afgetreden. Mark Rutte is er wel bij, want die moet zijn politieke dividend uit de tranen van gisteravond halen. Wij zijn vooral erg benieuwd naar de actieve herinnering van Mark Rutte aan die keer dat Pieter Omtzigt hem persoonlijk opriep zich met deze affaire te bemoeien. Tranenstream (en voorbeschouwing in 44 seconden) na de breek.