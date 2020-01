En dan gaan we nu naar de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam, waar trouwstoetmepper Shahid B. (staat voor Bouchouh) voor het hekje staat. Voor de duidelijkheid: Shahid B. heet niet de trouwstoetmepper omdat hij een trouwstoet heeft gemept, maar Shahid B. heet de trouwstoetmepper omdat hij als onderdeel van een trouwstoet een politieagent knock-out heeft geslagen. Ondanks dat Shahid de broer van de bruid was, durfde niemand van de bruiloftsgasten te zeggen dat Shahid de trouwstoetmepper was, en werd hij pas een maand later gevonden, verstopt onder zijn bed als de laffe hond die hij is. Bonusinformatie: in 2012 is Shahid ook al eens veroordeeld tot jeugd-tbs. Livetweets van Tante Saskia na de breek.