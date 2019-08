Die achterlijke onhebbelijkheid om bij een bruiloft de flinke jongen uit te hangen in het verkeer, op weg naar de waterpijpwinkel. Iedereen heeft last van je, in je gehuurde auto - een werkelijk waardeloos statussymbool. "Kijk mij nou eens een mooie auto gehuurd hebben." Woon je drie hoog achter in de bezemkast van je mammie, maar wel een mooie gehuurde auto hoor. Mensen moeten voor je op de rem. Mensen willen erlangs. Mensen moeten wachten. Mensen hebben last van het geluid. Mensen komen in de file. Jij bent hier de baas van de straat en die racisten moeten oprotten, want neef Humus is getrouwd. Lekker wapperen met de Turkse vlag. Nederland, dat is een kudtland. Piepende banden. Plankgas weg bij het stoplicht. Kinderen die oversteken. Burn-outs. Maastunnel helemaal verstopt. BOEIE! Alle regels overtreden. Iemand die een agent op z'n bek ramt. Hersenschudding. Hele familie trots. TROTS. En straks allemaal weer roepen dat die paar rotte trouwstoeten het weer verpesten voor de welwillende meerderheid van de trouwstoeten. Nou, spoel ál die gore trouwstoeten en hun sneue deelnemers maar gewoon lekker door de plee. Allemaal.