Stoere praatjes van Bente Becker (VVD) over kansloze asielplaag die zo snel mogelijk het land uit moet. Stoere praatjes van Hugo de Jonge (CDA) die 80.000 migranten toch echt teveel vindt. Stoere praatjes van Ankie Broekers-Knol (VVD) die het complete asielbeleid bij het grof vuil zet. Stoere praatjes van de Rotterdamse lokaalfeldwebel Wijbenga (VVD) die nog maar maximaal 640 asielinstromiërs per jaar wil hebben in Rotterdam. En ondertussen zetten ze bij de IND (VVD) de sluizen weekwekelijks weer wagenwijd open, want die 300.000 woningen van Stientje van Veldhoven (D66) moeten natuurlijk wel vol. Op de rijkswebsite waar wekelijks door het rijk wordt gemeld hoeveel mensen die nieuw lijken te zijn in Nederland is vandaag te lezen dat we er WEER 600 nieuwe buren bijhebben. Gefeliciteerd! Maar eh... Dit gaat een keer fout mensen.

Heel. Erg. Fout.

Particuliere Uitzetdiensten gaan nog eens heel groot worden!