CDA en vvd zijn in een electroaal wedloopje verwikkeld over sTrEnGeR aSiElBeLeId en het is echt tragisch om gade te slaan. Tragisch, omdat het allemaal populistische stierenpoep is. Er gaat geen slagboom omlaag in Dit Land, er wordt geen gelukszoeker bij de grenzen gekeerd en er wordt geen criminele veiligelandiër weggejorist & opgerot. Niet door de vvd, en daarvoor ook niet door het CDA. Maar dat Ankie Hoogwaterbroekers-Toverknol vooral niet in de weg staan van wat ferme citaten in het partijblad: "We willen niet meer dat het asielsysteem gebaseerd is op rechten, maar veel meer op regels." Lol. Die hoogbejaarde Senaats-oma (die alleen maar in Vak K zit om de zoveelste struikel-vvd'er te vervangen en de partijvijver onderhand wel droog staat) kwam zelf Marokko niet eens binnen - laat staan dat ze anderen terug die kant op kan knikkeren als die "de regels" overtreedt. Maar hee, geloof ons vooral niet op onze roze ogen hoor, sla de retorische historie van de vvd er maar op na en trek je eigen conclusies:

Pica via Mattijs Glas (#FF). Er is nog veel meer te vinden waarin de woorden van de vvd haaks staan op de werkelijkheid van het asielbeleid, gewoon even zoeken op deze of deze of deze of die combi. Gooi maar in de comments.