Weinig nieuws natuurlijk, vorig jaar was het ook al niet te doen voor cipiers (overzichtje). Maar het wordt alleen maar erger en het is maandag, dus hoogste tijd om boos te zijn. FNV Justitie & Veiligheid hield onder 1500 medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een onderzoek, en publiceerde het onder de naam 'Code Rood', omdat de code inmiddels wel echt rood is. "De incidenten vliegen ons de laatste tijd echt om de oren. Dezelfde agressie waar de politie bijna dagelijks mee te maken heeft, maakt het lastig voor het personeel van DJI. Bedreigingen, uitschelden, bespotten, de trap afgedonderd worden, bespuugd worden, stront en pis over je heen gegooid krijgen, gewurgd worden, het komt steeds vaker voor en soms moeten zelfs medegedetineerden helpen om een penitentiair inrichtingswerker (PIW’er) te ontzetten." Kortom, het is in de gevangenis bijna net zo onleefbaar ALS OP STRAAT. Het probleem ligt hem volgens het FNV in de ondraaglijke werkdruk wegens sluiting van vier gevangenissen, een "stormachtige toename van het aandeel gedetineerden met psychische problemen" én dat er teveel geleund wordt op "extern personeel in, dat volgens de werknemers ervaring mist en vaak veel te jong is." Wat natuurlijk weer leidt tot seks en nog meer seks met veel te jonge vrouwelijke medewerkers. In oktober alleen al registreerde de dienst maar liefst 30 "ernstige incidenten", na de breek een overzichtje van de incidenten in november.