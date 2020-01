Het is toch wat. Overleef je als wijkagent in Amsterdam Oud&Nieuw kom je een paar dagen later een roedel rovende en stelende Ciske de Ratjes tegen met machetes, pikhouwelen en overig wapentuig uit fantasy films. Twaalf, dertien jaar! Ben je verdoemme politie-agent geworden om stoepfietsers en mensen zonder licht te bekeuren, sta je opeens het schorriemorrie op te voeden. De Wijkagent van Buitenveldert (Vogelaarwijk in Amsterdam) tikte daarop deze emotionele oproep bij elkaar. Delen AUB. ⇩⇩⇩⇩

Hoofddorp, Amstelveen, Drachten, Hoorn... ik zal vast nog wel een paar verschrikkelijke incidenten vergeten waarbij het de afgelopen tijd ernstig mis ging met jongeren en een mes... vanmiddag hebben collega's van Politie Amsterdam Zuid-Buitenveldert een aantal jongeren aangehouden na een melding van een straatroof. U ziet hier het wapen arsenaal van de verdachten... leeftijd gemiddeld 12-13 jaar... ik heb er geen woorden voor, u wel?

Beste ouders van Amsterdam e.o., maar eigenlijk van heel Nederland, weet u wat u kind doet buiten op straat?, weet u waar ze mee bezig zijn op de telefoon (want hoe denkt u dat ze hier aan komen?)... Vraagt u uw kind wel eens wat hij/zij (voornamelijk hij) in zijn jaszak of rugtas heeft zitten? Wij van Politie Amsterdam Zuid-Buitenveldert maken ons ernstig zorgen. Ik doe daarom, net zoals eerder al door Politie Haarlemmermeer, een oproep aan ouders, leraren, sportleraren, het maakt mij niet uit: bespreek dit, kom in actie!, want er gaan nog veel meer incidenten als hierboven plaats vinden als we er met z'n allen niets aan doen... #wijzeleswegmetdatmes #jeugdzorg #ditkanzonietlanger