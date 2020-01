Een twaalfjarige makker (12) steekt een andere makker van twaalf (12) neer. Zestienjarige knul (16) speelt inbrekertje. Vijftienjarig ventje (15) licht mensen op via Marktplaats. Zestienjarige joyrider (16) parkeert auto tegen paal. Politie pakt dertienjarig joch (13) op voor straatroven. Politie pakt ook vijftienjarig joch (15) op voor straatroven. Zestienjarige gozer (16) rijdt auto onder invloed van dope. Zeventienjarige kneus (17) bedreigt en berooft ventje van veertien (14). Jongens van twaalf en dertien (12, 13) zetten bank in de fik met vreselijke gevolgen. Politie Utrecht houdt 23 minderjarigen (23) aan tijdens de jaarwisseling. En dat ijzerdraadje over de weg is ook niet een bijster volwassen actie.

Dat was ons het weekje wel! Zijn er verder nog jongeren met issues in de zaal? We hebben Lego, en we staan open voor een goed gesprek.