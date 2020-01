Een MAN met zijn rug tegen de muur kan zich in ieder geval afzetten, zei onze oom altijd na een lange teug van z'n sigaret als de deurwaarders er weer eens achter kwamen dat hij bij ons op zolder sliep. Nou, Gert Brommer had het waarschijnlijk niet beter kunnen zeggen, want hij is er KLAAR mee. "Onder dreigement van bureaucratische dwang wordt op slinkse wijze de burger verantwoordelijk gemaakt voor de grootste vernieling van het cultuurlandschap. (...) In Parijs was er een akkoord, maar ons Overijsselse landschap gaat naar de verdoemenis." Nou, over Gerts lijk! Vergeef ons het vermoeden dat FvD inmiddels 42.001 leden heeft. Sowieso wel een kampioen, want in Superdry-trui beëdigd en dat is natuurlijk een kampioenen-tenue. Zero zetelroof, dus we knallen de carbid-bussen voor jou Brommert!