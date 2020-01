Look at their works, ye mighty, and despair. Nee maar, gewoon een doodzieke prestatie natuurlijk. Van twee kamerzetels op 15 maart 2017, naar 42.000 leden op 2 januari 2020. En daarmee dus in zo'n korte tijd de grootste ledenpartij van Nederland geworden. Tenminste, dat denken we. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen turft elk jaar op 5 januari het officiële ledental. In 2019 had het CDA 43.133 leden, en verloor er dat jaar 3497 aan de Heer. De PvdA had er 42.416, en verloor dat jaar 2.624 leden aan Marokkanen. Wij hielden onze uitzonderlijk natte roze vinger dus even in de lucht, en durven te callen dat het CDA er in 2020 nog eens minstens 1.133 kwijt is, en de PvdA er nog eens minstens 416 verliest. Dus, Thierry en kornuiten op de bildung-boten: van harte.

Ook Geert feliciteert FvD