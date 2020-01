Vvd'ers Arnoud Cevaal en Lorette Welter. Hij (37) was ambtelijk secretaris van fractieleider Ed Nijpels en nummer 58 op de kieslijst, zij (30) was medewerker van het twijfelachtige Kamerlid Jaap Metz. Hun tamelijk pikante fotoshoot op het pluche van het Tweede Kamergebouw in het Playboy-nummer van april 1986, kostte de vvd bij de verkiezingen van mei enkele van de negen verloren zetels. De partij viel van 36 naar 27 stoeltjes, Ruud Lubbers was spekkoper. Nijpels kreeg de volledige schuld van het verlies en werd vervangen door de sinds lang vergeten Joris Voorhoeve (inmiddels D66'er). Nijpels geniet vandaag de dag vooral bekendheid als Vaderlandse Klimaatpaus Nummer 2.

Zelf dachten de frivole fractiemedewerkers makkelijk weg te komen met hun erotische escapades in het liberale hart van de democratie ("Ach, Nijpels is zelf ook niet schuw van publiciteit"), maar de stijve boorden binnenskamers dachten destijds toch nog wat scherper over integriteit dan het huidige partijbestuur: Cevaal werd van de kieslijst getrapt, ontslagen én geroyeerd. Welters Kamerlid verloor zijn zetel, dus zij daarmee haar baan.

We rakelen dit historische feitje op, omdat het Nationaal Archief deze week op Openbaarheidsdag de boze brieven heeft vrijgegeven die vanuit de vaderlandse kieshokjesgeest aan Edje Raketje werden gestuurd en waarin de "obscene afbeeldingen" en het vrijpostige gedrag van de vvd'ers als "vunzig, verwaand en dom" worden omschreven. Een tong tegen een tepel, zulk een "VARA- of VPRO-mentaliteit" past vvd'ers niet! Maar alas. U kwam hier niet voor een parlementaire geschiedenisles, noch voor de interessante interviews. U kwam voor de foto's, want die had nog niemand en wij dan weer wel natuurlijk. Van toen de Playboy nog een fier naaktblad was, en de vvd nog in een klassiek liberaal keurslijf paste. Lees verder vanaf pagina 44:

Die laatste voor wie toch het interview wil lezen. Hieronder nog een Wie Is Dit Bonusfoto, uit het blad waar in 1986 opvallend weinig naaqt (en opvallend veel haar) in stond.