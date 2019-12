Op de valreep nog even knalhard lachen, en dan niet om Claudia. Maar om het Rijksinstituut voor Gretazaken. Of u aub even de houtkachel, open haard, kerstbomenbult, tuinhaard en overige vreugdevuren UIT wilt laten vandaag. Het waait niet, en al die rooksmog blijft nog hangen ook. Verder staat de Randstad al dagen in brand, en is er ook nog iets om 00:00 uur vanavond, maar dat zoeken we nog even uit. Groetjes, RIVM.