Gefeliciteerd Hiemstra! Gefeliciteerd NRC! Gefeliciteerd boeren! Gefeliciteerd klimaatneutrale Janneke en Bernlef, met jullie vakantie naar Zuid-Afrika! Gefeliciteerd D66! Gefeliciteerd Vogelrichtlijn en gefeliciteerd Habitatrichtlijn! Gefeliciteerd Klaver! Gefeliciteerd ijsbeer die te lui is om visjes te vangen! Gefeliciteerd Timmerfrans, ouwe viezerik! Jullie hebben gewonnen. HET KLIMAAT is op de probleemranglijst van het SCP nu OFFICIEEL een van de grootste problemen van Nederland. Nog belangrijker alsdan Zwarte Piet, vuurwerk, de betekenis van het woord 'huts', het seksleven van Bridget Maasland, immigratie en integratie, gezondheids- en ouderenzorg, inkomen en economie en het vraagstuk waar de hond van Lil' Kleine is gebleven. "Mensen noemen milieu, klimaat, klimaatverandering, stikstof en duurzaamheid als problemen. Groot verschil met vorig kwartaal zijn de woorden stikstof, stikstofmaatregelen en co2." Dat zijn dus niet alleen de mensen die zich zorgen maken, ook het volk dat juist klaar is klimaathysterie. En zo komen we vanzelf bij de trotse koploper in het rapport Burgerperspectieven: 'De wijze waarop we in Nederland samenleven'. Want als het even kan, staan we elkaar naar het leven, beroven we elkaar de moeder en vallen we hulpverleners aan. Maar goed, dertig jaar geleden was hondenpoep nog het belangrijkste probleem en daar horen we nu ook niks meer van.

