Janneke en Bernlef "proberen zo duurzaam mogelijk te leven" en daarom zijn ze van een appartement in Leiden verhuisd naar een veel grotere woonboerderij (meer oppervlak voor jezelf, niet duurzaam). Ze doen of ze ver van de drukte van de stad wonen, waar "consuminderen automatisch gaat", maar ze wonen gewoon hartje Randstad in een aan Leiden vastgegroeid dorp op 10 minuten rijden van een winkelcentrum. Ze besloten duurzaam te worden, toen ze de film van Al Gore zagen. In het vliegtuig terug uit Argentinië. Ze hebben hun woning (met zwembad) van het gas gehaald, een warmtepomp aangelegd en het dak betegeld met zonnepanelen. Kosten: 180.000 euro. Dat is niet voor iedereen haalbaar & betaalbaar - zelfs niet nu D66 ons voedsel nog niet in prijs heeft verdubbeld. Bernlef en Janneke hebben niet één maar twee elektrische auto's (waaronder een peperdure Tesla). Maar Bernlef en Janneke verdienen dan ook zes keer modaal. Maar ze doen verder weinig grote uitgaven: de laatste was - geen grap - een lang weekend New York. De volgende grote uitgave? Wederom geen grap: met hun duurzame driekindergezin (kinderen, niet duurzaam - red.) lekker naar Zuid-Afrika. Fijne vakantie alvast, Bernlef & Janneke! (pdf)