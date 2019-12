Dalal Ghanim over oorlogstuig Laura Hansen: "Heeft ze de juiste straf uitgezeten?"

Niet tijdens kerstmis op prime time, maar op zaterdagavond in een achterafhoekje van radio WNL. Een uur lang met Dalal Ghanim, Yezidi-vrouw die vanuit Irak ontsnapte naar Nederland. Hierboven een kort fragment over hoe het KRO-interview van Margriet van der Linden haar pijn heeft gedaan, hele uur (blokje 19:00-20:00u) is hier terug te luisteren. Zonder opsmuk, zonder grote verhalen. Gewoon een interview, met iemand die aan de ontvangende kant zat van een genocidale strijdmacht.

Gewoon iemand, die vertelt over moord, verkrachtingen, onthoofdingen, (seks-) slavernij en volkerenmoord, uitgevoerd en aangericht door salafisten, jihadisten en opportunisten die mede uit dit land zijn afgereisd om daaraan deel te nemen, en die vervuld van krokodillentranen als """slachtoffer""" in de armen van KRO, NRC en D'66 terugkeerden toen hun gedroomde Kalifaat van de planeet werd geschoten - mede door de resterende Yezidi's.

Yezidi, een bevolkingsgroep waar in dit land ongeveer één boek over verschenen is, dat toepasselijk 'Het Vergeten Volk' heet, en dat is geschreven door Brenda Stoter, die ter plaatse met gevaar voor eigen leven rond reisde en zich op eigen kracht een weg door haar werk moest lenen om hun verhaal te kunnen optekenen.

Niet zoals Thomas Rueb, redacteur van NRC, die een """Kalifaatmeisje""" op een zilveren schaaltje kreeg aangereikt door haar vader, boven een warme kop thee met een roze koek haar verhaal mocht aanhoren en daar een gelauwerde bestseller over schreef. "De Nederlandse Homeland", noemde uitgever DasMag dat 'boek van het jaar' ("Dansend voor de tv", aldus de auteur), dat ook verfilmd wordt ("pak de popcorn", staat in de url van het juichbericht), waar een toneelstuk van gemaakt wordt ("een droom, echt", aldus de auteur), en waarmee Laura Hansen zelf dus - comfortabel geanonimiseerd - bij Margriet van der Linden op de bank mocht, in een door D'66-huize geproduceerd programma.

Zo gretig zijn de moreel zelfvervulden van dit landje op zoek naar mededogen om de andere wang toe te kunnen kereen, en zo gewillig zijn de oorlogsmisdadigers van IS bereid om hen daarom in krokodillentranen te smeken, dat ze helemaal vergeten wie de echte slachtoffers zijn. Iemand nog een glaasje champagne, voor bij het uurtje radio? De een z'n volkerenmoord is immers de ander z'n doorslaande succes...

Yezidi-mevrouw Dalal Ghanim vat het simpel maar alleszeggend samen bij WNL: "Dit klopt niet."

"Kalifaatmeisje" hat es allemaal gewusst