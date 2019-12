Kerst is voorbij en we rollen vechtend het nieuwe decennium in. Want iedereen is nog steeds woedend op KRO/NCRV, die een oorlogsmisdadiger als slachtoffer portretteerden, tot grote instemming van NSB Handelsblad. Hierboven een tweet van van de programmamaaksters, die niet begreep waarom zelfs KRO-collega Teun van de Keuken ("pijnlijk en niet te verdedigen") zich bij de afkeuringsdienst aansloot. Ook een andere KRO-prominent, Hans Laroes, sloot zich een keer bij het juiste inzicht aan. Ook Pieter Omtzigt en Harald Doornbos (draad!) legden hun gewicht er in, maar de KRO ziet de eigen plaat voor de kop totaal niet. Ondertussen, twee dagen later, is Eveline de Vletter trending, is Laura Hansen trending, en is Margriet van der Linden trending.

Een enkeling piept nog een whatabaudettism, door te klagen dat Thierry ook niet goed of kritisch genoeg werd bevraagd. Dat was ook een slap interview, ja (die Margriet is nou eenmaal niet zo goed), maar de meeste mensen begrijpen nog wel dat een democratisch gekozen politicus die nooit deel heeft genomen aan een gewapende strijd logischerwijs een andere benadering krijgt (en verdient) dan een vrouw die uitreisde naar een genocidaal islamitisch kalifaat en daar met een aai over de bol, een boekdeal en een film vanaf komt.

Leuk bonusfeitje dat toch wel relevant is: het Margriet-programma is geproduceerd door Irene van den Brekel, de vrouw van Kajsa Ollongren, die minister is voor D66, de partij die alle Laura Hansens terug naar Nederland wil halen. Waarmee het witwassen van een kalifaatkip toch een raar chloorsmaakje krijgt, nietwaar? Misschien stelt iemand nog wel Kamervragen, want zelfs de vvd is niet geamuseerd, en vraagt zich af of Laura ook nog een vergoeding ontving van de KRO.