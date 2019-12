NPO interviewt kalifaatmeisje zonder kalifaatmeisje in beeld te brengen, want kalifaatmeisje

Margriet van der Linden houdt deze week een reeks tv-interviews. Kalifaatmeisje Laura Hansen verpest de warme kerstsfeer. Natuurlijk moet je Laura Hansen interviewen, maar dan moet het alleen over haar steun aan een genocidaal regime gaan. Als je over contact met haar vader gaat zitten mutsen, geef je haar gratis reclametijd. Met dit interview plaatst Van der Linden zich in het trieste rijtje presentatoren die hun journalistieke taak verzaken. Jinek met poezenman Wilders. Twan Huys met knuffelcrimineel Holleeder. De publieke omroep is zo bang om voor intolerant te worden uitgescholden, dat ze liever buigen voor de bullebak. Bedankt, Wilfred Takken!

UPDATE - GEEN SATIRE: NRC zag 'mooi portret' van 'moeilijke puber'