In vissersplaatsje Urk en in GroenLinks-bolwerk Amsterdam wonen de meeste mensen met de achternaam 'De Boer'. Zou je niet zeggen. na die randstedelijke haatcampagne jegens de agrarische regiomensen die zo dapper strijden voor hun toekomst. Maar toch is het zo. Amsterdam kent een schrikbarend hoog aantal mensen die De Boer heten. Het ziet er werkelijk zwart van! Zeggen wij niet. Zegt de Familienamenbank. En nu we het toch over banken hebben. In Zutphen en omstreken hebben sommige mensen maar 30 euro per week voor boodschappen (door de btw-verhogings en lastenverzwarings van Rutte 1,2,3) en moeten ze naar de voedselbank voor extra eten. De Voedselbank Zutphen moest net in de week voor Kerst sluiten want het was onveilig om nog langer het pand te betreden. KlimaatScrooges van GroenLinks en VVD66 hadden namelijk ZONNEPANELEN op het dak van de voedselbank gezet, waardoor de hele constructie niet langer betrouwbaar was. Maar gelukkig waren daar DE BOEREN met een schitterende actie waardoor de arme gezinnen toch nog een fijne kerst hadden. Om te janken zo mooi.