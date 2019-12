Ze hebben namelijk even gepolld hoeveel mensen nu echt aan klimaatverdriet lijden, en dat blijkt vooralsnog wel mee te vallen. En voor degenen die het wel te pakken hebben, ach, het is toch ook wel begrijpelijk. De wil tot ontroering in een onttoverde samenleving van na de grote verhalen. Je kunt het ze moeilijk kwalijk nemen en dan zijn het in het filmpje ook nog eens allemaal vrouwen. Vroeger mochten die gewoon het klooster in, en nu heb je rouwcirkels in Artis. 56% leest wel gewoon de columns van klimaatwetenschapper Leon de Winter, 29% 'gelooft wel dat er iets is' en 15% is onherstelbaar bevangen door het archetypische zondvloedmotief. Maar goed, hoe is het eigenlijk met uw gevoel?

Wanneer heeft u voor het laatst gehuild? Je mag het vertellen je bent onder vrienden Vanochtend nog om de hond van Lil' Kleine

Vanochtend nog om de hetze tegen Wendy van Dijk

Vanmiddag nog om Badr Hari's linkerenkel

Vanavond nog om vieze seks die niet had gehoeven



