Het gaat even niet zo lekker met Burhan Kaya, advocaat van onder meer jihadist Lieke/Hayat Sol, genocide-ontkenner en vriend van DENK. Kaya is afgelopen weekend voor de derde keer in een politiecel beland nadat hij met zijn auto op een politieagent inreed en het contactverbod met zijn ex overtrad. Hij is al eerder opgepakt vanwege huiselijk geweld en omdat hij veel te hard reed terwijl hij net tijdelijk uit zijn voorarrest was, en raakte in opspraak omdat hij eigenaar en exploitant is van een beschoten shishalounge. Maar goed. Niemand is perfect.