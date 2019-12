Landgenoten! Die vriendelijke meneer die recent naast u is komen wonen, is helegaar geen vriendelijke meneer. Ook was hij geen kok, verpleger, huisvuilbelader en/of tuinman in Syrië. Maar een nietsontziende holocauster, Koerdenmepper, kidnapper en plunderaar. Herkent u Abdo Othman Hamza alias Chriet Al Titulaer, of heeft u laatst een borrel met hem staan drinken in De Balie? Dan gaarne afleveren bij Sjoerd W. Sjoerdsma (D66). Alvast bedankt!