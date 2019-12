Totaalpaniek in Den Haag nu. Het Binnenhof, waar vanavond in de Eerste Kamer De StikStofStemming plaatsheeft, wordt as we speak overlopen door boze boeren met heule grote trekkers. Forum voor Democratie vindt het fantastisch. Bij eerdere acties in oktober was Het Binnenhof nog hermetisch afgesloten door defensie. Onbekend of Carola Schouten al in veiligheid is gebracht. Wellicht zitten de boeren zometeen aan het bier in Nieuwspoort. Later meer.

Update: Het zijn geen actievoerders van Farmers Defence Force, maar boeren uit het Groene Hart en Westlanders.

Ondertussen: Is de Henk Otten Stikstof Noodwet zojuist aangenomen in de Senaat.

Foto's: ANP na de breek, meer bij de vrienden van Regio15. Waar gaat die AA-64 heen? Engeland?

Bevestigd: Door Marechaussee. Die pantserwagens reden toevallig precies de andere kant op, richting Schiphol, NIET het Binnenhof.

Trekkers tellen: Teleboer heeft het al over 150.

Jessias: Wil de boerenzee splijten.

Annaboer: Kijk. Twee hete FvD-aardappels in het boerenveld. Awkward. Aanvulling: LOL, tweet verwijderd. Mirror zonder video, hierrr.

Aanvoerlijn/Afvoerlijn: In Telegramgroepen beweren meer boeren onderweg te zijn, volgens de livestream hieronder rijden de boeren juist weg van het Binnenhof. Zegt ook Jorn (Telegraaf). Mede omdat er Duindorpers aan komen, en daar willen de boeren dan weer niet naast staan.

AKKOORD: Het Landbouw Collectief (dertien organisaties, waar ook Van den Oever/FDF in zit) heeft ondertussen een akkoord bereikt met het kabinet, om dE sTiKsToFiMpAsSe te doorbreken. Aanvulling: akkoord was al om 19u20 bekend. Matige coördinatie?

Lobbyhoerrr: Op de valreep, fout volk gespot.

Livestream: Afgelopen, hieronder na de breek terug te zien. Morgenochtend nieuwe acties, of is het akkoord genoeg grond om uit te slapen? Of is er nog helemaal geen akkoord? Binnenhof in ieder geval LEEG.

(Afgeblazen?) ACTIE UPDATE 22u00:

"Informatiebericht Agractie Nederland



Wegens veel vragen over akkoord Landbouw Collectief met het Kabinet de volgende informatie.



Er is een voorlopig principe akkoord tussen het Landbouw Collectief en het Kabinet. De details van dit akkoord zullen morgenochtend volgen. Agractie Nederland vindt actie op dit moment niet noodzakelijk.



Zodra meer informatie beschikbaar is zullen we u direct informeren."

(Via BoerenTelegram)

Westlandse livestreamer deed verslag:

Omineus Aanzwellende Trekker Diesels

De Peter R. de Vries van de EU heeft ook een mening