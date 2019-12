Sja. Wat moet je nog zeggen? We zouden duimendikke dossiers kunnen aanleggen, waar de verontwaardiging vanaf spat in woorden, zinnen en woede waar onze moeders zich voor zouden schamen en waar het altijd scheef neukende kijkende Openbaar Ministerie wel eens een vervolgingssuggestie tegenaan zou kunnen gooien. Dus voorkomen we maar dat we alles achteraf zwart moeten lakken, gaan we in een rouwcirkel zitten en buigen we het hoofd in diepe schaamte voor ons politieke bestuur, onze rechtsstaat en de opvoeding die Menno Snel en zijn medewerkers kennelijk nooit genoten hebben. Want anders gingen ze zo niet met mensen om. Maar dat doen ze dus wel. Wederhoor: "Misverstand." Je moeder, Menno.

Oh en Andre Karels, die ene woordvoerder van Menno Snel, die deze ondermijning van de rechtsstaat "ophef" noemde, en smakelijk moest lachen om de suggestie dat alle betrokken Belastingboeven in het gevang horen, is inmiddels zijn twittertijdlijn ook aan het zwartlakken. Als je het niet ziet, is het niet gebeurd. *wegwerpgebaar*

Voor wie het dit weekend miste: er ging NOG MEER mis