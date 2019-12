Dit wordt een reprimande van de Kunstraad Kulturkammer, dat kan niet anders. Het hoofd en het hart van onze intellectuele literati, verzameld in de kathedraal van de vaderlandse cultuur. En wat zien we? ALLEMAAL OUDE BLANKE MANNEN. Tuurlijk, het is een cliché om daar op te wijzen, maar deze Bezige Bij groepsfoto van literaire museumstukken (ter ere van het 75-jarige bestaan) bestaat, behalve voor ongeveer 100% uit reservaatbewoners, slechts voor 36% van de 158 pax uit vrouwen en veel erger nog: we tellen (en corrigeer ons als het niet klopt) maar 3 Arabisch/Midden-Oosterse schrijvers, 1 Aziaat van Indonesische geaardheid, 2 donkergepigmenteerden en 1 Turk. (die Nederland zijn Vaderland noemt.) We missen bovendien Bezige Bij-bal Abou Jahjah, die de kleurenbalans *iets* had kunnen herstellen. Diversiteit en inclusiviteit, kennelijk is dat voor De Avonden de anderen. De originele groepsfoto uit 1969 is verkrijgbaar als legpuzzel. Die hebben we van Versie 2019 ook alvast maar gemaakt. Na de breek!