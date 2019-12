Zo. Gansch het land komt tot stilstand voor de traditionele Pakjesavond. Sinterklaas en zijn Pieten (zwart of andersgeschminkt, vanavond gaat alle discussie door de schoorsteen naar buiten) rijden weer over de daken / om het land te vermaken / met de weelde van samenzijn / onder de held're maneschijn. En, wat is het geworden? Vertel het ons. Een foute kersttrui, voor het volgende familiegebeuren. (Hebben wij ook trouwens.) Een coltrui, want die komt weer helemaal terug in 2020 (hebben wij niet, trouwens.). Soep in blik, voor de kouwe winter. Een warme muts, voor die Elfstedentocht van eerstvolgende februari. Van Basten-vrije voetbalgames voor de PS4. Spaarcentjes voor de PS5 die volgend jaar komt. Hotelbon. Restaurantbon. Bolbon. iTunesbon. Bonnenbon. Streamingdiensttegoed. Peter van Straaten Memorial Kalender. Fokke & Sukke Memorial Kalender. Henk Otten Memorial Kalender. Victoria's Secret Memorial Kalender. Klaas Dijkhoff Memorial Kalender. Munitiedepot Hawija Never Forget Kalender. Korps Mariniers Oora Kalender. En denk ook nog even aan #SinterJan ⤵️, tijdens het ronddelen van uw cadeaux. Nederland, de rust, de warmte, het zoet en het vertier vanavond. Peace. GeenStijl, out.

Stijlloze SinterJan

Mocht de Sint wat stommelen. Hij was eerder al bij ons