Een samenleving is een contract tussen de doden, de levenden en de ongeborenen. Het is tijd dat Nederland zichzelf in de spiegel aankijkt en zich de vragen stelt: is dit hoe wij de offers van weleer eren? Is dit werkelijk het bed dat wij willen spreiden voor de generaties na ons? Er wordt gezegd dat West-Europa een excentrieke cultuur is omdat onze culturele bronnen buiten ons centrum liggen, namelijk Athene, Rome en Jeruzalem. En dat is dan misschien zo, maar we hebben wel degelijk ook iets dat uit onze eigen bodem ontsproot. En dat is de Efteling. We kunnen het simpelweg niet laten gebeuren dat het Team Loopings-kartel en CoasterTopia de seeds of discontent zaaien, daarvoor staat er simpelweg teveel op het spel. Na de breek een aantal geluiden uit het volk die Fabula wel gewoon gaaf vinden, maar er is eigenlijk maar één man met genoeg gravitas en zielsgewicht om de discussie definitief te beslechten, en dat is Leroy Mijns. En Geert Wilders natuurlijk. Vooralsnog hebben beide heren zich niet uitgesproken over de kwestie, maar een land mag hopen.

