Nou mensen. Blaas die hele top in Madrid maar af, want het klimaat gaat gered worden door de Top 2000. Iedereen die meedoet aan de verkiezing voor de beste boomermuziek doet namelijk automagisch ook mee aan een belangwekkende NPO-enquête waarin demense moeten invullen wat ze allemaal voor het klimaat doen (meerder antwoorden mogelijk). Wij snapten eerst niet wat het klimaat in Leo Blokhuisnaam met muziek te maken heeft, maar toen hadden we onderstaande Klimaat Top 10 Hete Hits nog niet bedacht. Alleen luisteren op groene stroom!

1. Nelly - Hot In Herre

Dit nummer van Nelly heeft meer alsdan 100 miljoen vjoews op YouTube maar is door al die witte NPO-luisteraars nog nooit in de Top2000 gestemd. Volgend jaar graag even vragen 'Wat doe jij voor de bestrijding van racisme in Nederland? (meerdere antwoorden mogelijk)', NPO.

2. Anneke Grönloh - Brandend Zand

Brandend zand! Dat komt er nou van als u langer dan drie minuten doucht.

3. Scorpions - Wind of Change

Wat voor change? Climate change natuurlijk! En dan ook nog wind. Als dit geen klimaathit is, weten wij het ook niet meer.

4. Vanilla Ice - Ice Ice Baby

Voor de klimaatontkenn... eh sceptische tegendenkers.

5. Guns N' Roses - November Rain

Regen is ook klimaat.

6. Slash - We're All Gonna Die

Is wel zo.

7. Bruce Springsteen - The Rising

Weet u wat er ook rijst? De zeespiegel!

8. Normaal - De boer dat is de keerl

Liedje over het opinieklimaat.

9. The Beatles - Here Comes The Sun

Hier komt de zon. Want u mag er niet meer naartoe vliegen.

10. I Am Kloot - Proof

97% van de wetenschappers ondersteunt deze video!