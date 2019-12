Gladheid, de asfaltvariant van de blaadjes op de rails. Er kan nog zo gewaarschuwd worden, maar bij de eerste de beste bevriezing prakken we 'm massaal in de vangrail en dan is het vertraging, aansluiten, de baas bellen en maar wachten. Meerdere aanrijdingen in het noorden, tientallen ongelukken in Zuid-Holland, A50 en A12 in het oosten helemaal vast door ongevallen, auto's tegen bomen in de Achterhoek, iedereen in Amsterdam op z'n plaat, waarschuwingen voor Utrecht en Noord-Brabant en uiteraard Code Geel voor het zuiden: we kunnen er echt geen ene reet van. En het blijft de komende dagen koud en vriezen en glad, dus hou u veilig zo lang als u de weg op moet. Ingedeukt blik en crashende fietsers-tombola via de hashtag Spekglad.