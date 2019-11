In Wageningen zijn vanochtend drie mensen te laat op hun werk gekomen. Een meisje miste een tentamen. Heel erg allemaal. Reden was een aan Extinction Rebellion gelieerde klimaatactie: een groep kinderen fietste rondjes over een rotonde bij de Mansholtlaan en de Droevendaalsesteeg. "Ja, het is nogal wat", aldus woordvoerder Pippi van Ommen. Tijdens de dappere actie van Van Ommen en haar vriendinnetjes waren er circa 200 vliegbewegingen te noteren op Schiphol, gingen er op Eindhoven Airport acht kisten de lucht in, draaide Tata Steel op volle toeren, smeet de miljoenenpopulatie van Jakarta hun overbodige teringzooi en masse in de Javazee, was Rob Jetten nergens te bekennen bij de Hemwegcentrale en stond er file in vrijwel heel Nederland.