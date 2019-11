Noah mooie lul

Want hoe noem je het FEIT dat we nog maar 12 jaar te leven hebben met z'n allen eigenlijk? Daarover stemt donderdag een expertise-panel van 751 Europese volksvertegenwoordigers die naar verluidt het Europese volk vertegenwoordigen. 'Noodtoestand' klinkt semantisch in ieder geval alsof het de EU buitengewone bevoegdheden zal geven, dus dat zal het wel weer worden. Al geldt dat volgens GroenLinks exact zo bij het woord 'crisis': "Als je het crisis noemt, zijn opeens allerlei maatregelen mogelijk, die daarvoor ondenkbaar waren. Denk aan de Griekse schuldencrisis, daar was ook ineens van alles mogelijk," aldus fractievoorzitter Bas Eickhout. Vers afgeleverd door het stikstofkaravaan tussen Brussel en Straatsburg is Mohammed Chamin de betamelijkheid zelve: "Europeanen hebben niet meer woorden van politici nodig. Het is tijd voor concrete plannen." Ja ja. Uitstekende Noah-film door regisseur Darren Aronofsky trouwens, gewoon op Netflix.

Hoe moet de klimaatsituatie heten? Roept u maar Klimaatramp

Klimaattragedie

Klimaatcatastrophe

Vieze seks



