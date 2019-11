Nou, daar zijn ze. Dus pak de evidence based toolkit er maar bij! Twee vrouwen met de Kalifateske nationaliteit (de Apeldoornse Xaviera Swagemakers, 23 en al sinds juli op de terugweg & de Tilburgse Fatima Habtat, 25, met twee jonge kinderen van 3 en 4 jaar), vanuit Syrië via de Turkse twilight zone aan de Schipholkant van de slurf uitgekomen. Het zijn de twee die zichzelf twee weken terug in Ankara gemeld hadden en ze zijn - geheel volgens stijlloze voorspelling - niet alleen voor de kerst al thuis, maar ook ruim op tijd voor pakjesavond. Een van de vrouwen heeft geen Nederlandse nationaliteit meer, alleen nog Marokkaans.

Handig, zo'n dubbel paspoort, zou je zeggen, maar het Openbaar Ministerie heeft al gezegd dat we die mevrouw ondanks afgenomen nationaliteit niet weg gaan sturen, maar hierrr in fopstrafstijl gaan berechten (en daarna pas terugsturen). Met welk team? Zelfs de welkominonsland-roepers van D'66 weten dat het Team Internationale Misdrijven van het OM niet klaar is voor deze taak. Schrijf alvast maar op: die komen wegens te dun dossier dat door te weinig mensen onderzocht en behandeld kan worden, straks veel te licht weg met hun genocidale gedrag. We willen ze niet. Maar Turkije weet dat D'66 ze toch niet terug stuurt. Dus Erdogan zei trülülülü & de tüütertjes thüüs, dames - en wierp ze terug in de polderschoot waar hun salafisme de sfeer verder kan verzieken. Hij baas, niet wij.