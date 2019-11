Home is where the heart is.

En na een lange beproeving komen onze jongens dan eindelijk THUIS. Tenminste, als er een paar echte Hollanders tussen de 287 IS'ers zitten die Turkije tijdens sinds de invasie van Noord-Syrië oppakte, want dat is vooralsnog niet bekend. Hoe dan ook geen dag te laat, want in Syrië ruiken de IS-gevangenissen naar hout en in Turkije zal het niet heel veel beter te hachelen zijn. Ook zitten er nog twee IS-dames die zich met heimwee bij een Nederlandse ambassade in Ankara hebben gemeld, die het kabinet absoluut niet terug wil, dus die zijn ook voor de kerst thuis.



Update: precies hetzelfde maar dan met beeld & geluid.