Dan heet je Xaviera Rose Claire Swagemakers en dan kom je uit Apeldoorn. Kun je álles worden en álles doen, want zo gaat dat in dit land. Weggaan uit Apeldoorn. Geneeskunde studeren. Keepster in vrouwenvoetbalteam. Uitkering trekken. Stewardess. Wandeltochten organiseren. Sommelier. Raadslid DENK. Loempidellen verkopen. Álles kan. En wat doet die heks? Ebru Umar bedreigen, militairen bedreigen, juichen om Charlie Hebdo met als klap op de vuurpijl enkeltje afvoerput om als hofdame van de ventjes te matten voor Allah. Bleek eens te meer dat het assortiment geurkaarsen bij de Hema in Raqqa uitermate mager was: "S. is vanuit een naïef-romantisch idee naar Syrië gegaan. Daar is ze uiteindelijk erg gedesillusioneerd geraakt over IS, door de bombardementen." En nu komt ze terug. Januari 2018 opgepakt, juli 2019 zit haar Turkse kebabstraf 'er bijna op'. Omdat je niet iemand twee keer mag veroordelen voor hetzelfde feit krijgen wij die Zwarte Magica weer over de vloer en mag ze gewoon weer vrijelijk naar de markt waggelen, op een bankje zitten loeren en naar de moskee smoeksen om de scherpe randjes bij te vijlen. Misschien dat het OM even kan laten weten met welk vliegtuig Xaviera binnenkort naar huis komt, want dan sturen we Tom Staal naar Schiphol met een vrolijke Welkom Thuis-ballon in de vorm van een onthoofde journalist.