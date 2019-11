Discussie! Kunst subsidiëren is een traditie die ook wel eens mag veranderen. We hebben het even voor u opgezocht. Hoeveel lalala geld krijgt het Stedelijk Museum van Amsterdam? En wat kopen ze ervoor? Nou mensen. Het is dus 12 miljoen, en daar kun je heel wat Ghostbusters Prutswerkjes voor kopen. Oh, en ze zoeken bij het Stedelijk ook nog iemand M / V / X die de kleur van de schedels komt meten.