Onze jongens komen terug, tenminste, als we de Turkse MinBuz Suleyman Soylu mogen geloven. Exact zoals aangekondigd. "I would like to especially thank two countries here. One is Germany and the other the Netherlands. As of last night, they have confirmed that they will take back terrorists from Daesh (Islamic State) who are citizens of their countries and their wives, children and all the others." Nou, graag gedaan pik! Strijders, vrouwen, kroost en aanverwanten, tijd voor een tweede kans. Trump blij, want uiteindelijk luisteren we gewoon natuurlijk.

UPDATE: Maar met Assad praten over lokale berechting, zoals het CDA wilde, dát kan echt niet...