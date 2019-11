U kent ze wel, die reclames van zo'n opaatje die in een vrijwel lege treincoupé grijnzend een krantje leest terwijl hij nipt aan een dampende koffie en voor hem op het tafeltje een versgebakken croissantje naar 'm ligt te glimlachen en de trein vrolijk verdertuft door het Hollandse land, kedeng oehoe. Nou vergeet het maar. Dat is alleen dinsdagmiddag tussen 14.00 en 14.20 uur. Op alle andere tijden staat die opa ergens in zo'n tussenhok bij een pleedeur weg te kwijnen in een geurmix van zweet en onfris toilet, tussen allemaal mensen die chagrijnig naar het scherm van hun mobiel staren, ah er is nog net een plekje vrij op het trappetje, en als hij door de opgefokte forenzenmassa naar buiten wordt gevoerd ziet hij nog net hoe een "Vlaming" een conductrice tegen de grond hoekt. Achtervolging nutteloos want het is toch te druk. EN HET WORDT ALLEEN NOG MAAR DRUKKER. "Het aantal treinreizigers groeit zó veel sneller dan verwacht, dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om risico’s van ongevallen op overvolle perrons te beperken. Daarvoor waarschuwt NS." ProRail gaat zelfs dranghekken op het perron kwakken. Nou ja als je in dit land een beetje vlot en comfortabel van A naar B moet kun je altijd nog met de aut... o nee wacht.