Nieuwe ontwikkelings in de manhunt op de ranzige lichtgetinte laflul die in Breda een conductrice van de NS met een laffe klap op het achterhoofd bewusteloos sloeg. Meneer heeft een Vlaams accent, en is wss in Tienen (Belgiê) op de trein naar Nederland gestapt, om hier een beetje te gaan zwartrijden, en mensen die daar wat van zeiden op het achterhoofd te slaan. Vriendelijk verzoek aan onze Vlaamse en Waalse lezerts om even om u heen te kijken. Want deze deplorabele droplul moet coûte que coûte van de straat danwel persona non grata verklaard en de Benelux uitgezet worden. Misselijkmakend filmpje + info gisteravond ook bij Opsporing Verzocht.

Met de hartelijke groetjes van Nasrdin Dchar!