Nou dit is 'm dan, de voetbal van het EK van 2020. Throwback naar de tijd dat een voetbal een stuk wit leer was met een paar zwarte lapjes, want deze bal staat voor 'eenheid en euforie'. Het is dan ook niet zomaar een voetbal, het is een prachtige, getalenteerde voetbal. Als deze voetbal een Twitterhandle had, was het @Balmaat🌈. Het is een bal, het is iedereens maat en het maakt 'm geen fuck uit wie er met hem speelt want hij is zo inclusief als de pest. Balmaat mag niet harder weggetrapt worden dan met 100 km/h, want dan treedt zijn automatische remmechanisme in werking. Vroeger kon je Balmaat nog met 120 km/h schieten, maar the times they are a-changin' luitjes. Stikstof enzo. Het liefst beweegt Balmaat zich voort in zijn Birò, maar sinds hij nergens meer mag parkeren komt hij gewoon aanrollen. Hij wil voor de groepswedstrijden op het EK een eigen kleedkamer. Dan levert hij een rider in en dan krijgt hij alleen maar gele M&M's te vreten. Zeiden we dat het een 'hij' is? Balmaat kiest verdomme zelf wel zijn gender, het is een 'zij'. Balmaat is een flexitariër. Af en toe laat hij zij het vlees staan en ze weet dat ze haar footprint op deze aarde kan verminderen door volledig vegan te gaan, maar daar is ze nog niet aan toe. Onlangs zag Balmaat een documentaire over een dode ijsbeer en toen ging ze met tien andere ballen in een net op een brug liggen. Niemand kon erlangs. Balmaat ging laatst voetballen met Jesse Klaver en toen klapte Jesse door z'n enkel. Balmaat, liefhebster van genderneutraal maandverband, vond het ver-schrik-ke-lijk. Balmaat spreekt zich trouwens uit tegen racisme in stadions, en homofobie en jodenhaat vindt ze ook heel erg. Balmaat stemt Denk (Öztürk is haar guy) en onlangs werd ze gevraagd om te spreken op een symposium over islamofobie. Het is een echte wereldverbeteraar, deze Balmaat, maar wat heb je eraan, zo'n snaarstrakke naadloze inclusieve bal van eenheid en euforie. Want straks is Gianluca Rocchi weer je scheidsrechter en die neukt je toch wel in de kont.