Klap klap klap, doet Roman Abramovich, Russische eigenaar van Chelsea

Klap klap klap, doet Sofia Abramovich, ook al zo'n voetballiefhebster

Klap klap klap, doen alle andere oliebaronnen op de tribune

Klap klap klap, doen de gewone supporters die het niet meer kunnen betalen omdat ze minimaal 850 euro (*) moeten dokken voor een jaarkaart

Klap klap klap, doet de pa van het ventje dat een shirt wil, maar het shirt kost 154,95

Klap klap klap, doen alle Amerikaanse en Chinese toeristen in het stadion

Klap klap klap, doen de 'fans' na weer een flitsende 1-0 of 0-0

Nee, dat Chelsea. Stomme club. Gewoon nee. Hup Ajax.



UPDATE 1" - GOAL! 0-1 Ajax door een eigen goal van Abraham... en meteen erna penalty voor Chelsea

UPDATE 3" - Klungel Veltman met een oerdomme overtreding. 1-1, dit gaat hard zo

UPDATE 19" - GOALLLLL 1-2, Quincy Promes met een kopballetje, dus die zal wel afgekeurd worden wegens VAR (o nee toch niet)

UPDATE 35" - Hahahaha Ziyech met een prachtige 1-3! Die keeper van Chelsea krijgt die bal nog heerlijk op z'n bakkes

UPDATE 54" - Stormpje overleven en Donny van de Beek met de 1-4. Ajax is Chelsea effe aan het slopen

UPDATE 64" - 2-4, Azpilikneus

UPDATE 68" - 3-4, weer een penalty, en tevens ROOD voor Blind (terwijl de eerste overtreding op hem was) en tevens ROOD voor Veltman (die weliswaar een klungel is maar z'n hand er niet af kan hakken). Twee rode kaarten en een penalty in één actie. Abramovich heeft even een paar appjes gestuurd en Chelsea moet winnen van de UEFA. Ajax moet verder met negen man.

UPDATE 72" - Kermispubliek op Stamford Bridge laat zich voor het eerst horen

UPDATE 73" - 4-4 door een van de zeven klonen, een donkere slungel met een toefje haar op z'n kop. Wtf, potje hoor.

UPDATE: 78" - 5-4

UPDATE 79" - 5-4 afgekeurd wegens hands van een van de klonen, dus 4-4. LOL

UPDATE 85" - Typisch Chelsea-publiek. Gaan bij de 1-4 naar huis en willen nu weer naar binnen. Gloryhunters

UPDATE 89" - Wereldredding Onana op een inzet van een kloon

UPDATE - EINDE 4-4. Ondanks genaaid door UEFA toch punt. Knap.

Boink