Het gaat niet zo lekker op onze wegen. Iedereen botst maar een beetje lukraak op de ander of parkeert 'm in de vangrail, en helaas zijn er ook steeds meer dodelijke slachtoffers te betreuren. Afgelopen weekend weer vier. In de politiek weten ze het ook allemaal niet meer. Die van de Volkspartij voor Verkeersveiligheid & Democratie mogen niet meer meedoen wegens zelf te veel pinot noir drinken en vervolgens autorijden, en het gaat nu zelfs zo ver dat ze Jesse Klaver als een soort luxespion in het vliegtuig hebben gezet, naar Ethiopië, om van dat gidsland te leren hoe we het toch moeten doen in het verkeer. Laten we het probleem maar oplossen met z'n allen, hier & nu, want verkeersdoden zijn niet leuk. Gaarne antwoord motiveren in de comments, want Cora leest mee.

Steeds meer verkeersdoden in Nederland Wat doen we eraan? Snelheid omlaag

Telefoonblokkering in auto

70+ = rijbewijs inleveren. Jammer dan ouwe!

Meer meer meer asfalt

Meer surveillanten Raymond & Patrick op de wegen

Boetes 100x zo hoog

Allemaal aan de zelfrijdende auto

Meer meer meer flitspalen

Trouwstoeten verbieden

Koos Spee Minister van Verkeer

Gratis ov-kaarten voor iedereen!

Mark Rutte weg ermee

120, 110, 100, 130, JA WAT IS HET NOU GEWOON ALLES 120

Anders, namelijk...



