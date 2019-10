Kijkt u een beetje uit, zometeen in de auto, op weg naar uw kantoor, klant, afspraak? Wat het is LEVENSGEVAARLIJK op de weg tegenwoordig. Alles en iedereen knalt maar op elkaar en in de vangrail. Het aantal ongevallen op autosnelwegen is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld; van 17.000 in 2014 naar ruim 38.000 in 2018. Van de 678 verkeersdoden van vorig jaar kwamen er 81 om bij ongelukken op snelwegen. In 2014 waren dat er nog 63. Allemaal de schuld van 130-partij VVD en smartphones. Maar vooral omdat DE POLITIE het gigantisch laat afweten in het verkeer. Ooit zaten die verkeerswouten er bovenop met hun schitterende Politie Porsche's, en hadden we Leo de Haas, die ons iederee week waarschuwde. Maar vandaag de dag kunnen verkeerspliesies niet meer met hun auto's overweg en zijn agenten alleen nog maar centjes aan het innen voor De Belastingdienst. Lekker labbekakkerig achterover leunen in een keet bij een politiefuik en de ANPR-camera's het werk laten doen. Enfin mensen. KIJK UIT JE DOPPEN.