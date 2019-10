Struikrover Koos Spee, u kent 'm wel, die had vroeger de Gestapo Führung bij de verkeerspolizei. Maakte furore (dossier) door mensen die 2 km/h te hard hebben gereden een geldboete op de mat te werpen en nu heeft-ie weer iets nieuws bedacht. Mobieltjes afpakken van kiddo's die op de fiets aan het appen zijn. Heel dapper, want eigenlijk geef je zo'n kind dan een boete van 1000 euro. Nu gaat het toch niet gebeuren want in Nederland zijn we nou eenmaal niet zo goed in het afpakken van dingen: paspoorten van dubbele nationaliteitiërs die in het kalifaat gaan knokken, rijbewijzen van dronken doodrijders, vrijheden van staatsgevaarlijke tbs'ers, etcetera. Spee mag zelf z'n prioriteiten stellen en wij vinden appen op de fiets ook stom, maar sinds die ravage op de A2 zijn we de enorme klappers eens in de gaten gaan houden. Maandag een 'verwoestende crash' bij Nieuwerkerk aan den IJssel, dinsdag een dode en meerdere gewonden bij Wijchen, dinsdagavond vijf auto's op elkaar bij Made, woensdag een dode en twee zwaargewonden bij Almkerk, een traumaheli bij Hoofddorp voor een heftig ongeval met drie auto's, een bakwagen en een motor, ook op woensdag een ongeval met beknelling bij Oost-Souburg, donderdag een dode bij een crash in Ubbena, donderdag tevens een dode bij een verschrikkelijk ongeluk tussen twee vrachtwagens bij Oss en afgelopen nacht vier gewonden in Kampen. Er gaat iets mis in dit land, maar pluk vooral de appers van hun stalen ros want dat is óók heel erg.

Maar krijgen appende fietsers wél sletjeskorting?