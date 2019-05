Hing al een tijdje in de lucht natuurlijk, maar 1 juli is het dan echt the end of an era. Fucked by the long dick of the law* als je het ook maar waagt je telefoon in je hand te houden tijdens het fietsen. En natuurlijk, fiets-appen is ook gewoon levensgevaarlijk, maar ja, we hebben nu eenmaal afgestompte dopamine-receptoren die tevreden gehouden moeten worden en zo mooi is de echte wereld ook weer niet. Prima graphics, matige gameplay. Maar goed, is er net als bij dat Franse boerkaverbod geen Zuckerberg die toezegt onze boetes te betalen als we gewoon braaf z'n apps blijven gebruiken? We hebben al zo weinig.