Defensie mag niet meer oefenen in en nabij Natura2000-gebieden. Militairen moeten weer pang-pang roepen. Straks wordt het kanonnenvlees ongetraind de zandbak ingestuurd, en dat ging er bij de manschappen niet in. Volledig solidair met het boerenprotest werd de binnenstad van Den Haag hermetisch afgezet met vrachtwagens van het leger. Trams moesten omrijden, bewoners mochten alleen te voet naar hun werk.

Voor deze camouflagelinie rond de Haagse kaasstolp stond de ME volledig opgesteld. De reactie van het kabinet na het eerste boerenprotest was een volledige militarisering. Wie bang is voor een politiestaat vanuit defensie, heeft woensdag een voorbeeld gezien. Maar de echte angst zit in het Torentje. Dit is geen visie meer, dit is paniek.

Een complete sector uit onze economie wordt gevraagd te halveren. Niet alleen veeteelt, ook voor intensieve landbouw of woningbouw is geen ruimte. Boeren zijn mensen die rustig tachtig uur in de week zwaar werk doen, soms voor minder dan een bijstandsuitkering binnen het familiebedrijf, puur om niet de generatie te zijn die de deur dicht moeten doen.

Die maken al jaren offers, dit is zelfopgelegde slavernij. Dit wordt een principekwestie, waarbij sommige boeren niet gaan kijken naar een paar jaar celstraf. Net zoals in Barcelona zullen jarenlange celstraffen voor het organiseren van een stembusgang alleen maar leiden tot nieuwe gigantische protesten. Gebrek aan politieke visie vertaalt zich in steeds verdere escalatie.

Maar deze draconische maatregelen zullen niet alleen de boeren raken. De agrarische sector was goed voor 7,5% van de economie. Als je die halveert, accepteert de coalitie alleen al vanuit die gedachte jaren van economische recessie. De volgende gedachte is onze nationale bouwstop, die al een spoor van faillissementen aan het starten is. De bouw vormde 4,5% van onze economie.

Er werken honderdduizenden mensen in de agrarische sector, moet de helft naar de sociale dienst? Is er voldoende ander werk in de buitengebieden? Moeten die mensen naar de steden verhuizen? Naar welke woningen? Kan de coalitie al die uitkeringen en toeslagen betalen? De eenmalige kosten om boerderijen uit te kopen vallen in het niet bij de structurele effecten.

Een economie met een halve landbouwsector en een gedecimeerde bouwsector die haar eten vooral moet importeren gaat fors minder belasting betalen. De rest van de Europese Unie zal ons geld met liefde ontvangen om ons te voeden met hun vee. Vee wat daar honderden keren meer mag uitstoten dan hier. Vee waarvoor de meeste belasting in het land van herkomst betaald wordt.

De ECB heeft met negatieve rentes en het opkopen van bedrijfsobligaties en staatsschulden zeer agressief de markt betreden om de Europese economie in leven te houden. De situatie is uiterst precair, op deze onbezonnen manier de klimaatreligie belijden geeft een nekslag voor de economie. Binnen het paniekvoetbal in de fase erna, zal het klimaat op niemands agenda blijven.

Deze tunnelvisie op de meest kostbare milieumaatregelen eerst worden door de milieulobby met gejuich ontvangen. Ze denken een revolutie mee te maken en vieren dat. Ondertussen worden goedkope en effectieve maatregelen vergeten. Erger nog, mensen zitten vast in slecht geïsoleerde huizen en we zullen alleen meer vlees importeren.

Als hier de veestapel gehalveerd wordt, terwijl de consumptie op peil blijft, dan stijgt onze ecologische footprint door extra transport. Dankzij de Europese single market kan Nederland geen producten weren die milieuonvriendelijk elders zijn gemaakt. Dankzij de handelsverdragen van de EU, kunnen we zelfs geen producten weren die met kinderarbeid gemaakt zijn.

In harde euro's lijkt onze handelsbalans van landbouw nog positief, negentig miljard exporteren, zestig miljard importeren. Dat is schone schijn. Het is beter om dat in kilo's of calorieën te beschouwen. Als we ruwe cacao importeren verwerkte producten exporteren, gaat de waarde meerdere malen over de kop. Hoe afhankelijk van anderen willen we voor voedsel zijn?





De regelgeving werkt met dit kaartje. Ongekende precessie, het lijkt wel alsof binnen de computer geen wind waait. Hetzelfde zie je in de rekenmodellen en vergunningsverlening. Hier wordt een aanname gedaan dat eventuele uitstoot binnen honderden meters neerslaat, en alleen projecten aan de rand van Natura2000 gebieden niet meer mogen doorgaan.

Het RIVM wil zijn methodes niet delen, gelukkig hebben we nog andere meetdata, van een onafhankelijke partij, die haar methodes wel publiceert en laat peer reviewen. Hieruit blijkt dat stikstofverbindingen veel hoger in de atmosfeer komen om vanuit het Antwerpen, Brussel en Duitse Ruhrgebied toch Nederland te bereiken. Dit beleid rust op een pseudowerkelijkheid.

Het ministerie gaf al toe dat een derde van de neerslag van stikstofoxiden en ammoniak van onze buren is. Met dit beleid zal onze uitstoot iets dalen, en die van onze buren iets stijgen. Dan wordt de helft van de neerslag buitenlands. Wordt er voor mens en natuur niets bereikt. Zonder geld voor hogere dijken, zonnepanelen, bosbouw of andere oplossingen.

Stop de economische zelfmoord in naam van moeder aarde.