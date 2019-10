Obligate Stad vs Platteland Special in het Volkskrantje dit weekend. Bakfiets vs Trekker, dat zegt het wel zo ongeveer. In de krant, waar ze het fantastisch vinden dat 14-jarige grietjes met "Destroy my Pussy, Not My Planet" bordjes rondlopen op klimaatdemo's danwel bij wijze van grap kapotleuke cartoons plaatsen van Thierry Baudet liggend op een doodskist gaat het pagina's lang over die gemene bonkige boeren met hun walgeljike "Jesse" kissie en die Gummbah-achtige kontneuk-humor van die stomme provincialen. En natuurlijk over Thierry die tot deze week nog nooit in debat is geweest met haar van Landbouw. Oh, en het is trekker, niet tractor.

Kijk. Terry in debat met haar van Landbouw