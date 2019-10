De man die de executie van de de crew van de evenzo geëxecuteerde Koerdische politica Hevrin Khalaf filmde, is een van ONS! In 2015 ingelijfd in ONZE culturele sphere en leefde bij de nonnen van Kloster Helfta, dat 48 asielzoekers huisde. Z'n naam is Alhareth Rabah (Insta) en hij is de bewapende mediaman voor islamitische belangenvereniging Ahrar al-Sharqiya, dat inmiddels onder dezelfde huurlingenvlag als Ruttes keurkorps de Sultan Murad Brigade voor Erdogan strijdt. Volgens z'n Insta was hij ook al aanwezig bij de Turkse FSA-invasie van Afrin in januari 2018. Het is onduidelijk wat de status van zijn Duitse asielaanvraag uiteindelijk was. En zo ziet u maar dames en heren, het avontuur wacht op iedereen die het bij de hoorns durft te grijpen. Selfie-filmpje van Rabah bij het executie-checkpoint, na de breek.

6/ Fast forward now from Germany 2015/2016 to last week:



This is Alhareth Rabah on October 12th, filming himself as his group Ahrar al-Sharqiya blocked the M4-road in Northern Syria and started executing Kurds, including female politician Hervin Khalaf and her entourage. pic.twitter.com/HptNEP59Hz — Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) October 18, 2019